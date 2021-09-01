Вылов шемаи на Дону разрешат не ранее 2023 года

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Накануне региональные СМИ заговорили о восстановлении популяции рыбы на Дону. Обсуждались вопросы по восстановлению и искусственному воспроизведению осетровых пород, а также исключению шемаи из региональной Красной книги, с последующим разрешением вылова.

Как отмечает к.б.н., доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин, шемая обитает не только на Дону, но и заходит в северные реки.

«Есть например кубанская форма, которая обитает в реке Кубань или нерестится в горных реках. Есть живые формы, которые в результате интродукции сформированы практически во всех водохранилищах Ставропольского края и там эта рыба внесена в Красную книгу региона. Есть живые формы и у нас в Ростовской области, по крайней мере, в Цимлянском водохранилище и тех реках, которые выше верхнего Дона. Все эти живые формы и проходная форма реки Кубань, из книги не выведены», — поясняет зоолог.

Если говорить именно о проходной форме шемаи бассейна реки Дон, то для выведения из числа исчезающих видов необходим приказ Минприроды Ростовской области. Специалист уверен, что представители регионального министерства поступают обосновано и правильно, поскольку объективных полученных данных о современном распределении численности рыбы, а также местах нереста, где она обитает и мигрирует — пока нет.

«Шемая стала восстанавливаться после мероприятий по искусственному восстановлению, когда были субсидии. Субсидировался выпуск шемаи и рыб колхоз им. Мирошниченко, рыб колхоз им. Чкалова, выпускали молодь вначале по 50 -70 тысяч экземпляров а со временем, объемы достигли 3 млн экземпляров в год. И этот эффект мы видим. Но дело в том, что эти программы уже завершились, сейчас никто ничего не выпускает, а последний выпуск был осуществлен в 2014 году. Поэтому вопрос стоит в том, может ли шемая сегодня самостоятельно поддерживать свою популяцию? И на этот вопрос необходимо ответить», — говорит Сергей Дудкин.

В настоящее время региональное Минприроды поставило задачу — актуализировать информацию, посмотреть, где есть нерестилища, и выяснить, насколько эффективен ее нерест. Специалисты в области рыбоводства уверены, что это сделать легко, так как молодь шемаи может до двух лет не скатываться по рекам, а жить на одном участке. Для этих целей были запланированы исследования на ближайшие два года, с 2021 по 2022 год, по результатам которых Минприроды и ответит на вопрос: «Есть ли основания для выведения из региональной Красной книги этого вида рыбы, либо наоборот». Это решение, как говорят зоологи, будет принято не ранее 2023 года.

Ранее ФАН сообщал, что новый проект по выращиванию осетров на Дону обойдется в 295 млн рублей. ФГБУ «Главрыбвод» хочет запустить на базе Аксайско-Донского рыбного завода новый комплекс по выращиванию осетровых пород, шемаи и рыбца.