Замглавы Минобороны РФ Цаликов поздравил курсантов военных вузов с Днем знаний

Москва, 1 сентября. Первый замминистра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов принял участие в церемонии по случаю Дня знаний в Военном университете Минобороны РФ.

Замминистра поздравил профессоров, преподавателей и курсантов с началом нового учебного года. В среду, 1 сентября, Военный университет открыл двери для 500 курсантов, которые приняли присягу на площади у главного храма ВС РФ в парке «Патриот». Цаликов пожелал учащимся успехов и вручил награды преподавательскому составу университета.

«Профессия защитника страны, защитника Родины это одна из самых благородных и одна из самых важных для нашего государства профессий», – отметил в торжественной речи Цаликов.

В рамках визита заместитель министра также выступил с лекцией перед преподавателями и слушателями, уделив внимание состоянию и перспективам развития Вооруженных сил России.

Всего 1 сентября к занятиям в вузах и довузовских учебных заведениях Минобороны РФ приступили 63 тысячи курсантов, о чем сообщил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.