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Мишустин рассказал, что самостоятельно выполнял домашние задания в школе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:42
Общество
Мишустин рассказал, что самостоятельно выполнял домашние задания в школе
Пресс-центр Гайдаровского форума

Долгопрудное, 1 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин в школьные годы выполнял домашнее задание без помощи родителей.

Такое заявление глава Кабмина РФ сделал в ходе встречи с учащимися физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном 1 сентября. По его словам, он неплохо учился в школе, поэтому помочь родителей в учебе ему не требовалась.

«Но зато они помогали мне в жизни», — рассказал Мишустин.

Глава кабмина признался, что в свободное время любит плавать, играть в хоккей и читать книги. По его словам, работа в правительстве предполагает постоянную вовлеченность, поэтому не так часто удается заниматься своими хобби.

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мишустин школьные годы домашние задания
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