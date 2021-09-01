Мишустин рассказал, что самостоятельно выполнял домашние задания в школе

Долгопрудное, 1 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин в школьные годы выполнял домашнее задание без помощи родителей.

Такое заявление глава Кабмина РФ сделал в ходе встречи с учащимися физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном 1 сентября. По его словам, он неплохо учился в школе, поэтому помочь родителей в учебе ему не требовалась.

«Но зато они помогали мне в жизни», — рассказал Мишустин.

Глава кабмина признался, что в свободное время любит плавать, играть в хоккей и читать книги. По его словам, работа в правительстве предполагает постоянную вовлеченность, поэтому не так часто удается заниматься своими хобби.