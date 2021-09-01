Путин и Лукашенко в октябре подпишут союзные программы России и Белоруссии

Минск, 1 сентября. Власти России и Белоруссии выработали дорожные карты для сотрудничества стран по разным направлениям. Стороны могут подписать союзные программы в октябре.

Программы подпишут на президентском уровне в ходе заседания Высшего госсовета. Это может состояться в октябре или нобяре, сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск.

До этого запланированы переговоры президента России Владимира Путина и главы белорусского государства. Саммит намечен на 9 сентября. В этот день стороны придут к окончательной договоренности, уточнил Лукашенко.

Ранее стало известно, что лидер Белоруссии приедет в Москву 9 сентября. По итогам переговоров Путина и Лукашенко состоится пресс-конференция, сообщили в Кремле.