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Путин и Лукашенко в октябре подпишут союзные программы России и Белоруссии

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:34
Политика
Путин и Лукашенко в октябре подпишут союзные программы России и Белоруссии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 1 сентября. Власти России и Белоруссии выработали дорожные карты для сотрудничества стран по разным направлениям. Стороны могут подписать союзные программы в октябре.

Программы подпишут на президентском уровне в ходе заседания Высшего госсовета. Это может состояться в октябре или нобяре, сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск.

До этого запланированы переговоры президента России Владимира Путина и главы белорусского государства. Саммит намечен на 9 сентября. В этот день стороны придут к окончательной договоренности, уточнил Лукашенко.

Ранее стало известно, что лидер Белоруссии приедет в Москву 9 сентября. По итогам переговоров Путина и Лукашенко состоится пресс-конференция, сообщили в Кремле.

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Все новости / Политика / Путин и Лукашенко в октябре подпишут союзные программы России и Белоруссии
путин россия белоруссия лукашенко
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