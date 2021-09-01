Ученые придумали, как стать оптимистом за одну минуту

Москва, 1 сентября. Несмотря на присущие многим пессимистические настроения, у каждого человека всегда есть шанс взрастить оптимизм и чаще пребывать в хорошем настроении, пишет Maxim.

Основатель проекта Good Think, психолог и автор труда «Преимущества счастья» Шон Эйчер считает, что оптимизм можно прокачать так же, как это делают сегодня, к примеру, с иностранным языком.