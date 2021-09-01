Ученые придумали, как стать оптимистом за одну минуту

Москва, 1 сентября. Несмотря на присущие многим пессимистические настроения, у каждого человека всегда есть шанс взрастить оптимизм и чаще пребывать в хорошем настроении, пишет Maxim.
Основатель проекта Good Think, психолог и автор труда «Преимущества счастья» Шон Эйчер считает, что оптимизм можно прокачать так же, как это делают сегодня, к примеру, с иностранным языком.
Для этого необходимо ежедневно выполнять несложное упражнение: перед сном вспомнить о трех вещах, которые порадовали вас днем, а утром, когда, к примеру, едете на работу, подумать о них еще раз. Стоит ли говорить, насколько изменится ваше настроение.
Даже не думайте, что сможете отделаться мантрой «Я счастлив, богат, здоров, моя семья радует меня». Важно сосредоточиться только на положительных моментах, даже если они приносят тебе совсем немного радости: обратите внимание на смешного ребенка в метро, на симпатичную девушку в автобусе или включите любимую песню в автомобиле. Если вы будете делать это каждый день, ваш мозг довольно быстро начнет находить позитив в банальных вещах.
Шон Эйчер и его команда провели эксперимент и доказали, что такой способ действенный. Они набрали группу студентов, которые слыли пессимистами, и попросили выполнять это упражнение на протяжении 21 дня. В результате 16 из 20 человек стали считать себя уверенными оптимистами.
Таким образом, одноминутное действие, ставшее привычкой, способно изменить отношение к жизни в остальные 24 часа.
Оптимистам в жизни везет, согласно все тем же исследованиям. К слову, и продвижение по служебной лестнице у них идет в разы быстрее.
Ранее другие ученые доказали, что оптимизм — источник долголетия.