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Театр им. Ермоловой потратил более 5 млн рублей на спектакль с Кристиной Асмус

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:22
Общество
Театр им. Ермоловой потратил более 5 млн рублей на спектакль с Кристиной Асмус
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 сентября. Руководство Театра им. Ермоловой после скандального увольнения артистов тратит миллионы на постановку спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» с Кристиной Асмус в главной роли.

Режиссер спектакля Данил Чащин получил за работу 900 тысяч рублей, еще полмиллиона было направлено на покупку обуви. Как выяснили журналисты ФАН, сумма в пять миллионов рублей на постановку со звездой сериала «Интерны» — неокончательная, предвидятся еще траты. Кроме информации об исполнительнице главной роли, других подробностей о готовящейся премьере пока нет.

В августе в Театре им. Ермоловой произошел громкий скандал после увольнения двух десятков артистов якобы из-за нехватки средств. Решение о сокращении принял художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

Обиженные актеры направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором указали на проблемы в финансовой и репертуарной политике худрука. Позже выяснилось, что за последние пять лет Меньшиков только как артист заработал в театре более 50 млн рублей.

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