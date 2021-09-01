США готовы поставить Украине оборонительное вооружение поражающего действия

Вашингтон, 1 сентября. США в рамках нового пакета военной помощи готовы предоставить Украине оборонительные вооружения поражающего действия.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила СМИ в ходе брифинга, посвященного предстоящей встрече президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, что новый пакет военной помощи для Украины на сумму 60 миллионов долларов был одобрен.

«Он будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия», — сказано в сообщении.

Ранее в США заявили, что Украина может быть слишком опасным союзником для Вашингтона. Дело в том, что Киев ведет агрессивную внешнюю политику, которая может угрожать безопасности западных стран.