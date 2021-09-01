Бабиш предложил расширить Шенгенскую зону еще на четыре страны

Прага, 1 сентября. Шенгенскую зону следует расширить на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Такое предложение политик озвучил как меру борьбы с нелегальной миграцией в Европе. По мнению Бабиша, у ЕС отсутствует ясная стратегия для решения этого вопроса. Расширение зоны Шенгенского соглашения за счет стран западной части Балканского полуострова поможет ликвидировать проблему, уточнил премьер Чехии.

Европу на границе Шенгенской зоны необходимо охранять от мигрантов, заявил ранее Бабиш. Сделать это можно посредством заключения соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом и Ливией, заявил политик.