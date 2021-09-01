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Лукашенко: Россия возможно поставит Белоруссии комплексы С-400

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:18
Армия
Лукашенко: Россия возможно поставит Белоруссии комплексы С-400
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 сентября. Россия поставит для нужд белорусской армии авиационную технику и средства противовоздушной обороны. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, РФ готова поставить в республику «десятки» самолетов, вертолетов, систем ПВО. В частности, белорусский президент отметил возможность передачи в армию страны зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что во время встречи Лукашенко и российского лидера Владимира Путина можно ожидать подписания всех дорожных карт интеграции. Переговоры двух президентов должны состояться 9 сентября в Москве.

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россия белоруссия лукашенко с-400
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