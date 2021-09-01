На какие уловки готов Зеленский ради гарантий транзита российского газа

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 сентября, потребовал трехстороннего диалога между Киевом, Берлином и Вашингтоном по поводу российского газа, а точнее его транзита. Лидер страны выражает опасения, что после 2024 года РФ полностью прекратит поставки голубого топлива через его страну и вообще использует газ как рычаг политического давления.

Здесь не лишним будет вспомнить, что в июле этого года и ФРГ, и США выступили с совместной резолюцией, в которой угрожали России санкциями, если она прекратит поставки газа через Украину после 2024 года. Это политический ход, так как пока даже намеков на то, что газ будет «политизирован», а его транзит через Украину прекратится полностью, нет. Просто потому, что поставлять голубое топливо в Европу проще и удобнее через два трубопровода, а не через один. Зато и в Вашингтоне, и в Берлине смогут заявить, что смогли «надавить на Россию» и та пошла на уступки и «испугалась санкций». Впрочем, это уже политическая риторика, которая к реальному положению дел имеет крайне мало отношения.

И здесь интересно посмотреть, а что же происходит в реальности, на уровне конкретных цифр. Если говорить про российский газ и контракты с Украиной, то договор с «Газпромом» заключен до 2024 года, оговорены и параметры оптимизации поставок: в январе 2020-го транзит голубого топлива сократился примерно на 70% и составил 2,65 миллиарда кубометров. При этом «Газпром» заплатил за резервирование украинских мощностей в два раза больше.

Нужно понимать, что это сокращение связано исключительно с платежеспособностью самой Украины, поскольку в основном все эти миллиарды кубометров идут непосредственно в Европу.

При этом в конце марта 2021 года председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков однозначно заявил, что «пересмотра контракта с Украиной не будет», несмотря на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Неизвестно, что после 2024 года будет с Украиной, насколько она будет платежеспособна и нужен ли ей будет российский газ. Хотя, если все же форс-мажоров не случится, то думается, что транзит будет продолжен в рамках заключения новых соглашений. Об этом 23 июля заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, компания готова «продолжить транспортировку газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы этой страны».

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — отметил Миллер.

В переводе с экономического на русский это означает следующее: все что угодно за ваши деньги.

ТАСС / Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Примерно так же ко всей этой газовой истории относятся и представители европейского энергетического бизнеса. Еще в 2019 году глава швейцарской нефтегазовой компании Райнер Зеле заявлял, что «Украине пора формировать предложение на конкурентной основе, наличие такого трубопровода («СП-2») приведет к тому, что предложение будет конкурентным». Эти слова он повторил в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.

Казалось бы, все говорят о деньгах, экономике и о честной рыночной конкуренции, а Украине остается только платить за газ и получать его хоть до 2024, хоть после него. И здесь возникает вопрос, почему же тогда Зеленский сегодня требует трехсторонних переговоров и говорит о том, что Россия может использовать голубое топливо как оружие?

А дело, кажется, в том, что у Украины банально нет денег. Показательны в этом смысле произошедшие с наступлением осени изменения в поставках российского газа. В сентябре, перед началом отопительного сезона, «Газпром» сократил прокачку через ГТС Украины с 124 млн кубометров в сутки до 110 млн.

Естественно, неотапливаемые дома вызовут не самое теплое отношение украинского избирателя к господину Зеленскому, который, стоит напомнить, собирается идти на второй президентский срок, о чем он завилял несколько месяцев назад. Понятно, что главе страны в этой ситуации необходимо обращаться к рычагам политического давления — отсюда все эти идеи о трехсторонних переговорах. Если максимально упрощать, то Зеленский хочет много российского газа, и желательно бесплатно. А еще лучше, чтобы Украине дали за все это денег.

Нет, это не шутка, поскольку накануне заявлений о страхе перед отключением от российского транзита Зеленский назвал газ РФ «самым грязным в мире». Многие эксперты расценили это как проявление невежества, потому что странно одновременно и жаждать российского газа, и ругать его последними словами. Но нет, это снова про «дайте грошей».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В июле этого года Германия обещала выделить Украине 200 млн евро на энергетическую безопасность, а также организовать «зеленый фонд» в размере 1 млрд долларов, деньги из которого будут тратиться на проекты альтернативной, зеленой энергетики на Украине. Средства рассчитаны на несколько лет вперед при тотальном контроле со стороны Германии и ЕС. Но главная проблема даже не в том, что эти деньги будет крайне трудно «пилить» украинским чиновникам, а в том, что Зеленский изначально требовал на энергетическую безопасность страны компенсацию в 2 млрд долларов в год.

То есть все разговоры про «самый грязный в мире газ» — про то, что Украина героически транспортирует «нехорошее российское топливо», буквально жертвуя собой, поэтому и просит больше денег на экологию. Так что никакой шизофрении в этих заявлениях Зеленского нет — это просто традиционный украинский подход к финансовой стороне вопроса. Правда, и в Европе, и в США все прекрасно понимают, поэтому есть мнение, что Киеву не стоит особо рассчитывать на миллиарды долларов.

Можно сделать ряд вполне определенных выводов по поводу последних заявлений Зеленского.

Во-первых, на Украине нет денег. Настолько, что это, видимо, не отражается даже в официальных финансовых данных по стране, поскольку сокращение поставок газа в начале отопительного сезона — это даже не сигнал, а сирена, оповещающая о финансовой несостоятельности государства.

Во-вторых, в ближайшем будущем к «войне телевизора с холодильником» на Украине присоединятся газовая плита и батарея парового отопления. В политическом смысле это будет означать огромные проблемы для рейтинга Зеленского.

В-третьих, судя по заявлению руководства «Газпрома», с Украиной по вопросам газовых поставок мы будем работать исключительно на общих, конкурентных основаниях, без всяких скидок и льгот. Проще говоря, нет денег — нет газа.

Есть такое мнение, что в Европе, а то уже и в Америке, устали от постоянных требований и стенаний Украины. К слову, в ФРГ и США пока на украинский запрос о трехсторонних переговорах не отреагировали никак.