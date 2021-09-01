Сергей Лавров указал на намерение США продолжать сдерживать Россию

Москва, 1 сентября. Позиции России и США по контролю над вооружениями абсолютно разные. Однако страны продолжат диалог в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Американская сторона намерена продолжить политику сдерживания России, отметил дипломат в выступлении перед студентами и преподавателями в МГИМО. Несмотря на это, есть надежда на снижение глобальной напряженности благодаря взаимодействию сторон по определенным вопросам, добавил министр.

Ранее Лавров указал на готовность России налаживать партнерские отношения с Западом. Но в таком случае недопустимо взаимодействие по принципу «учитель — ученик».