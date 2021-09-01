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Сергей Лавров указал на намерение США продолжать сдерживать Россию

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:15
Политика
Сергей Лавров указал на намерение США продолжать сдерживать Россию
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 1 сентября. Позиции России и США по контролю над вооружениями абсолютно разные. Однако страны продолжат диалог в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Американская сторона намерена продолжить политику сдерживания России, отметил дипломат в выступлении перед студентами и преподавателями в МГИМО. Несмотря на это, есть надежда на снижение глобальной напряженности благодаря взаимодействию сторон по определенным вопросам, добавил министр.

Ранее Лавров указал на готовность России налаживать партнерские отношения с Западом. Но в таком случае недопустимо взаимодействие по принципу «учитель — ученик».

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