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Российские специалисты улучшат боевые характеристики ЗРК «Тор»
Армия
Российские специалисты улучшат боевые характеристики ЗРК «Тор»
wikipedia.org  /  Leonid Dzhepko/CC BY-SA 3.0

Москва, 1 сентября. Российские специалисты ведут работы по модернизации и совершенствованию всех основных характеристик зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

Генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал ТАСС, что модернизация комплекса ведется непрерывно с момента его создания. В настоящее время специалисты работают над кардинальным повышением боевых и эксплуатационных характеристик «Тора».

Отмечается, что в этом году на военно-техническом форуме «Армия-2021» предприятие «Купол» представило большое количество натурных образцов своих изделий, в том числе ЗРК «Тор-Э2», «Тор-А» и «Тор-М2КМ».

На сегодняшний день новейшим представителем семейства российских ЗРК является «Тор-М2», который поставляется в ВС России с 2016 года. Отмечается, что существует также арктический вариант комплекса «Тор-М2ДТ», первые машины этого типа уже начали поступать военным.

Ранее сообщалось, что РФ лидирует в разработке гиперзвукового оружия, поэтому США ускорили работы по созданию его аналогов. Стоит подчеркнуть, что скорость и дальность российских гиперзвуковых ракет увеличится после их усовершенствования, передает телеканал «360».

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