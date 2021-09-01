В Сбербанке рассказали, когда россияне откажутся от пластиковых карт

Москва, 1 сентября. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в беседе с журналистами, когда жители Российской Федерации могут отказаться от «пластика».

Речь идет об использовании физических банковских карт. Сегодня каждый четвертый клиент организации открывает виртуальную карту, отказываясь от пластикового носителя.

«Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50% карт», — цитирует «Прайм» Ведяхина.

К тому же в Сбербанке ожидают, что к 2025 году пластиковая карта станет раритетом среди российских граждан. Данную информацию представитель компании предоставил в беседе с журналистами в преддверии Восточного экономического форума.

Ранее сообщалось, что спрос на кредитные карты среди некоторых категорий жителей РФ повысился почти в три раза. Речь идет о молодых гражданах в возрасте до 20 лет.