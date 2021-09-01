Полковник Матвийчук указал на отличие вывода войск СССР от бегства США из Афганистана

Москва, 1 сентября. Бегство американских войск из Афганистана в 2021 году кардинально отличается от вывода войск СССР из этой страны в 1989 году, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, советские войска покидали страну постепенно и организовано, а Пентагон превратил операцию в настоящий хаос. Матвийчук напомнил, что СССР перед выводом сил согласовал все детали с афганским правительством. Что касается американцев, то их операция — полная противоположность, передает «Вечерняя Москва».

«Мы три года выводили войска. 15 февраля 1989 года мы пришли в Хайратон и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину», — рассказал ветеран войны в Афганистане.

Матвийчук отметил, что за годы пребывания в Афганистане советские военные смогли укрепить афганскую армию. Это позволило ей успешно отражать нападения моджахедов еще в течение нескольких лет без посторонней поддержки.

Военный эксперт сравнил бегство ВС США из Афганистана с выводом американских войск из Вьетнама в 1975 году. По его словам, разница между операциями двух стран — в организации выхода и политических последствиях этих действий.

«Когда они уходили из Вьетнама, было то же самое. Брошенные горы оружия и техники», — добавил Матвийчук.

Стоит отметить, что после вывода американских войск власть в Афганистане захватили талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1). Они не только взяли под контроль страну, но и завладели большим количеством брошенного Пентагоном оружия, передает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.