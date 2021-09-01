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Президент России обнял школьницу и исполнил ее мечту

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:00
Общество
Президент России обнял школьницу и исполнил ее мечту
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Владивосток, 1 сентября. Российский лидер Владимир Путин пожал руку юной россиянке, тем самым исполнив ее мечту.

Глава государства посетил Владивосток и встретился с учениками школы Всероссийского детского центра «Океан».

Во время встречи Путин затронул различные актуальные темы и поделился своими советами с детьми. Одна из школьниц скромно спросила, может ли она пожать руку президенту. Она сказала, что давно об этом мечтает.

Владимир Путин разрешил пожать ему руку, после чего девочка подошла к президенту. Он обнял ее, а впоследствии исполнил мечту молодой гражданки России — пожал ей руку.

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