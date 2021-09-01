Президент России обнял школьницу и исполнил ее мечту

Владивосток, 1 сентября. Российский лидер Владимир Путин пожал руку юной россиянке, тем самым исполнив ее мечту.

Глава государства посетил Владивосток и встретился с учениками школы Всероссийского детского центра «Океан».

Во время встречи Путин затронул различные актуальные темы и поделился своими советами с детьми. Одна из школьниц скромно спросила, может ли она пожать руку президенту. Она сказала, что давно об этом мечтает.

Владимир Путин разрешил пожать ему руку, после чего девочка подошла к президенту. Он обнял ее, а впоследствии исполнил мечту молодой гражданки России — пожал ей руку.