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Лавров: введению безвизового режима с Грузией помешали провокации со стороны Тбилиси

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:03
Политика
Лавров: введению безвизового режима с Грузией помешали провокации со стороны Тбилиси
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 1 сентября. Россия хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, однако отказалась от этой идеи, потому что Тбилиси позволил себе грубые провокации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства России объяснил, что речь идет о некорректных выпадах грузинской стороны в адрес российских парламентариев. По его словам, если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, то российская сторона готова пойти на встречу.

«Мы к этому готовы в любой момент», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД России подчеркивал, что Москва готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу «учитель — ученик». Лавров отметил, что РФ не стремится к конфронтации и призывает западные страны вести диалог на равных.

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