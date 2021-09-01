Президент Путин рассмешил школьников шуткой про Новый год

Владивосток, 1 сентября. Российский лидер Владимир Путин в шуточной форме поздравил школьников и учителей с Днем знаний.

Глава государства 1 сентября прилетел во Владивосток. Там он отправился во Всероссийский детский центр «Океан», где встретился со школьниками. Обращаясь к ним, а также к учителям и студентам, Владимир Путин отметил, что поздравляет их с Новым годом. Все школьники рассмеялись. Позже глава российского государства добавил, что поздравляет всех с новым учебным годом.

Десятилетний школьник из Владивостока ранее попросил Владимира Путина подписаться на его YouTube-канал «Красная вилка». Президент пообещал, что подумает над этим.