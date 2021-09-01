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Минобрнауки обсудит правила приема студентов в вузы на 2022 год в сентябре

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:03
Общество
Минобрнауки обсудит правила приема студентов в вузы на 2022 год в сентябре
pixabay.com  /  Wokandapix

Москва, 1 сентября. Обсуждение правил приема студентов в вузы России в 2022 году пройдет в середине сентября, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Некоторым региональным вузам необязательно приглашать на обучение иностранных студентов, заявил министр. По его мнению, подготовку кадров для местного рынка труда можно обеспечить наладив отношения с партнерами внутри страны.

Ряду других учреждений образования страны стоит прибегнуть к сотрудничеству с преподавателями из-за рубежа, продолжил Фальков. Уникальные знания в узких сферах некоторых специалистов могут значительно улучшить высшее образование в России.

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студенты минобрнауки фальков
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