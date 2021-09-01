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Американец восхитился русской традицией передавать рецепты по наследству
Общество
Американец восхитился русской традицией передавать рецепты по наследству
Prt Scr youtube.com  /  ASMRmania

Москва, 1 сентября. Переехавший из США блогер Джейкоб восхитился российским обычаем передавать по наследству семейные проверенные рецепты и посетовал, что в Америке нет такой традиции.

Некоторые особенности русского менталитета американец познает благодаря свой подруге Елене, в чем он признается в своем блоге на канале «Яндекс.Дзен». Нюансы в поведении, семейные ценности и привычки — о таком не пишут в журналах и не говорят в новостях. Недавно Джейкоб описал «необычную, но милую» русскую традицию.

В России август-сентябрь — пора сезонных заготовок, русская подруга блогера тоже занимается консервированием овощей и фруктов на зиму. Джейкоб по возможности помогает ей, в этот раз влюбленные решили замариновать огурцы.

Овощи были подготовлены и уложены в банку, и тогда американец заметил старую тетрадь, которую листала его девушка. Любопытный иностранец поинтересовался, что за записи. Елена пояснила, что хочет уточнить некоторые детали приготовления маринада. Джейкоб предложил подруге завести новый блокнот, на что услышал серьезную отповедь.

«Эта тетрадь уже как семейная драгоценность, в ней писала рецепты еще моя бабушка, потом мама, а сейчас эстафета передана мне... Проверенные годами вкусные блюда, которые готовили люди, воспитавшие меня», — пояснила девушка свой отказ.

Джейкобу понравилась эта милая традиция и он решил выяснить, если такая в других российских семьях. Оказалось, многие хозяйки ведут подобные записи — кто-то получил по наследству от мамы или бабушки, кто-то начал вести тетрадь в молодости. Туда записывали только проверенные, надежные рецепты, которые помогали приготовить вкусные блюда даже начинающим домохозяйкам.

Блогер тщательно изучил содержимое тетради, Елена помогла разобрать сложные тексты. Записи порой были красиво оформлены, с выделениями и картинками.

«Рецептов много, иногда записана подробная инструкция, а порой просто список необходимых ингредиентов», — пишет блогер.

В тетради были собраны рецепты тортов, салатов, закусок и вторых блюд. Заготовкам на зиму посвятили целый раздел. Джейкобу понравился процесс изучения, однако присутствовала нотка грусти — в эру интернета уже мало кто ведет подобные записи. Даже пользуются ими редко, Елена призналась, что достает тетрадь только во время засолки или чтобы «понастальгировать».

Джейкоб отметил, что в современном цифровом мире приятно получить в наследство блокнот с бабушкиными и мамиными рецептами блюд, которые любил в детстве.

«Пусть и сейчас это не будет использоваться часто, но такую добрую традицию хотелось бы видеть и у американцев, но почему-то делать этого не принято», — посетовал блогер и добавил, что у его мамы точно есть подобная тетрадь.

Американец не перестает познавать Россию, его друзья способствуют ему. Приятели пригласили иностранца на пасеку. Ему очень понравился настоящий российский мед, собранный накануне, которым его угостили хозяева.

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