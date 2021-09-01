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Зеленский в Вашингтоне рассказал подробности плана трансформации Украины
Политика
Зеленский в Вашингтоне рассказал подробности плана трансформации Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский представил в Соединенных Штатах «план трансформации» страны на сумму 277 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства.

Документ содержит более 80 проектов. По словам Зеленского, в плане описано, какой должна стать Украина через пять-десять лет.

«Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что представленные проекты направлены на развитие человеческого капитала и энергетической безопасности страны. План предусматривает финансирование за счет государственного бюджета Украины и привлечение международных инвестиций.

Встреча Владимира Зеленского с президентом США состоится 1 сентября. Однако американский лидер на нашел время для совместной пресс-конференции.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином ситуацию в Донбассе. По словам главы Пентагона, Вашингтон будет поддерживать территориальную целостность Украины.

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Все новости / Политика / Зеленский в Вашингтоне рассказал подробности плана трансформации Украины
украина сша зеленский
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