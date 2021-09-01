Зеленский обсудил Донбасс с министром обороны США

Вашингтон, 1 сентября. Урегулирование ситуации в Донбассе стало одной из тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина, сообщили в Киеве.

Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в переговорах на высшем уровне. По информации пресс-службы офиса украинского лидера, президент в рамках визита встретился с Остином. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Президент Украины также выразил соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в Афганистане. Он поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева и выразил надежду на помощь США в развитии сети лечебно-реабилитационных центров.

Встреча Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в столице США была запланирована на 31 августа, однако позже стало известно о переносе переговоров на 1 сентября. Президенты, в частности, собираются обсудить важные вопросы стратегического партнерства.

Белый дом ранее отказался от совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского по итогам переговоров, пишет НСН. После беседы у президента США запланирован еженедельный экономический брифинг.