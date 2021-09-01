Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 12:48
12:46
Экономика
Министр энергетики Украины указал на возможные проблемы национальной ГТС
12:46
Общество
Путин поблагодарил внимательного школьника за поправку в высказывании
12:44
Технологии
Систему распознавания лиц тестируют в Пермском государственном университете
12:41
Общество
Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата
12:38
Происшествия
Москвичке предъявлено обвинение в убийстве своей коллеги в детском лагере
12:38
Политика
Киев решил привлечь к постройке АЭС компанию-аутсайдера из США
12:37
Происшествия
Московский суд начал рассмотрение жалобы на приговор Ольге Мисик
12:36
Политика
Представитель администрации США озвучил детали переговоров Байдена с Зеленским
12:35
Происшествия
Прокуратура начала проверку после задержки рейса Архангельск — Петербург
12:34
Политика
МИД РФ: Россия, КНР, США и Пакистан проведут переговоры в Кабуле
Все новости

Зеленский обсудил Донбасс с министром обороны США

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:53
Политика
Зеленский обсудил Донбасс с министром обороны США
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Вашингтон, 1 сентября. Урегулирование ситуации в Донбассе стало одной из тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина, сообщили в Киеве.

Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в переговорах на высшем уровне. По информации пресс-службы офиса украинского лидера, президент в рамках визита встретился с Остином. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Президент Украины также выразил соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в Афганистане. Он поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева и выразил надежду на помощь США в развитии сети лечебно-реабилитационных центров.

Встреча Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в столице США была запланирована на 31 августа, однако позже стало известно о переносе переговоров на 1 сентября. Президенты, в частности, собираются обсудить важные вопросы стратегического партнерства.

Белый дом ранее отказался от совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского по итогам переговоров, пишет НСН. После беседы у президента США запланирован еженедельный экономический брифинг.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский обсудил Донбасс с министром обороны США
украина донбасс пентагон зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru