«Это не от большого ума»: Лавров ответил на заявления Киева о «грязном» российском газе

Москва, 1 сентября. Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике на русофобскую тему, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал о «самом грязном в мире» российском газе. Лавров ответил, что печально слышать такие заявления со стороны Киева.

«В общем, это (слова Зеленского. — Прим. ФАН.) не от большого ума, если честно», — уточнил Сергей Лавров.

Ранее политолог Сергей Михеев назвал бредом и «полной кашей» утверждение украинского президента о российском газе. По мнению эксперта, слова Владимира Зеленского противоречат его же просьбам.