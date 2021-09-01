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«Это не от большого ума»: Лавров ответил на заявления Киева о «грязном» российском газе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:54
Политика
«Это не от большого ума»: Лавров ответил на заявления Киева о «грязном» российском газе
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 1 сентября. Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике на русофобскую тему, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал о «самом грязном в мире» российском газе. Лавров ответил, что печально слышать такие заявления со стороны Киева.

«В общем, это (слова Зеленского. — Прим. ФАН.) не от большого ума, если честно», — уточнил Сергей Лавров.

Ранее политолог Сергей Михеев назвал бредом и «полной кашей» утверждение украинского президента о российском газе. По мнению эксперта, слова Владимира Зеленского противоречат его же просьбам.

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украина россия лавров
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