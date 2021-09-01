Фитнес-эксперты предложили внедрить в России налоговый вычет за корпоративный спорт

Глава «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина заявила ФАН, что достижение нужных показателей невозможно без формирования у трудовых коллективов страны осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом.

По ее словам, на данный момент в НФС разрабатывается ряд мер, которые позволят отечественным компаниям активнее вовлекать в занятия физической культурой и спортом своих сотрудников.

«Мы направили официальное обращение президенту России Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с перечнем необходимых мер поддержки фитнес-отрасли, в числе которых предлагаем внедрить налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия и услуги фитнес-клубов своим сотрудникам», — отметила Силина.

Такая мера поддержки российских компаний позволит увеличить мотивацию работодателей по сохранению и укреплению здоровья своих сотрудников, пояснила она.

«Также этот вычет приблизит достижение показателей, прописанных в Указе президента РФ, согласно которому к 2024 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России должна составить 55%, а к 2030-му — 70%», — подчеркнула собеседница ФАН.

По ее мнению, достижение национальных показателей невозможно без формирования у трудовых коллективов страны осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом, поэтому необходимо стимулировать руководителей организаций, которые оплачивают физкультурно-спортивные занятия своим сотрудникам.

Фитнес-отрасль имеет колоссальный ресурс в части развития корпоративного спорта и фитнеса, но лишь небольшое количество компаний пользуется корпоративными фитнес-услугами. Такая форма сотрудничества подразумевает оплату работодателем полной или частичной стоимости занятий в фитнес-клубе сотрудникам организации.

Самый крупный в России рынок фитнес-услуг, как и следовало ожидать, — московский: на него приходится примерно 49% от общего числа. Так, объем фитнес-рынка столицы и Подмосковья в докризисном 2019 году составлял в общей сложности примерно 60 миллиардов рублей.

В Москве до пандемии новой коронавирусной инфекции работали 1800 клубов, где были трудоустроены 75 000 человек. А в Московской области к тому времени функционировали 1100 фитнес-клубов с 45 000 сотрудниками.

Невские Новости /

Ни для кого не секрет, что фитнес-рынки этих двух вышеупомянутых регионов традиционно рассматриваются чуть ли не как единое целое из-за существенного объема маятниковых миграций.

«В среднем по столичному рынку около 5-7% от всей выручки приходится на корпоративный вид услуг, — свидетельствует собеседница ФАН. — В регионах данный показатель в два раза ниже — примерно 2-3%. Из чего становится предельно ясно, что корпоративными фитнес-услугами пользуется небольшое количество компаний».

Для работодателей корпоративный договор на фитнес-услуги — отличный инструмент приобщения своих сотрудников к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физкультурой, а также дополнительная опция в социальном пакете.

В целом глава каждой такой компании получает ряд преимуществ, так как часто в договор включены не только корпоративные занятия, но и различные фитнес-активности для работников: проведение офисной производственной гимнастики и организация спортивных мероприятий.

По сути, организация получает комплекс корпоративных услуг по различным видам физкультурно-оздоровительной деятельности.

Многие предприниматели и руководители компаний, где развиты спортивная культура и корпоративный фитнес, отмечают существенное повышение индекса лояльности сотрудников к своей организации, увеличение производительности труда, снижение текучести кадров и сокращение количества выплат по больничным листам.

Корпоративный спорт — это не только забота о сохранении здоровья, но и увеличение доли физически активного населения, повышение продолжительности жизни и наращивание физкультурно-спортивного потенциала страны.

«Национальное фитнес-сообщество» — первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого входит более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов страны и 43 официальных представительства. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.

Ранее Елена Силина заявила о том, что в каждой отечественной семье должна формироваться ценность активного образа жизни.