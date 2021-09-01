Шойгу: свыше 63 тысяч курсантов приступили к занятиям в военных вузах России

Москва, 1 сентября. Свыше 63 тысяч человек приступили 1 сентября к занятиям в вузах и довузовских учебных заведениях Минобороны РФ, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, к обучению приступили также 7 тысяч иностранных военнослужащих из 58 государств. Шойгу подчеркнул, что в новом учебном году в лекционные аудитории военных вузов России пришли «целеустремленные молодые люди, чтобы овладеть почетной профессией защитника Отечества».

«Этому будет способствовать выстроенная, динамично развивающаяся система военного образования, которая адаптирована к современным требованиям войск», — отметил он.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что офицеров войскового звена будут привлекать к обучению кадров в военных вузах страны. Соответствующее распоряжение он сделал в ходе селекторного совещания в министерстве.