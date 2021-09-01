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Оперштаб России обновил данные по коронавирусу за последние сутки

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:59
Общество
Оперштаб России обновил данные по коронавирусу за последние сутки
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Российский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом обновил данные о заболеваемости за последние сутки.

За отчетный период в 85 регионах России выявлено 18 368 новых случаев COVID-19, из них 6,9% не имели симптомов болезни, сообщили в оперштабе. За прошедшие сутки не справились с инфекцией 790 россиян, победить болезнь удалось 18 325 человекам.

Всего на территории страны выявлено 6 937 333 заболевших коронавирусом, прирост инфицированных в относительном выражении составил 0,27%. Условная летальность на данном этапе составляет 2,65%, сообщили в федеральном оперштабе.

Китайские исследователи выдвинули теорию происхождения коронавируса. Вирус SARS-CoV-2 могли завезти в Поднебесную на упаковках замороженных продуктов, считают ученые центра по контролю и профилактике заболеваний.

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