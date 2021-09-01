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Путин заявил, что российские власти помогут пострадавшим от лесных пожаров в Якутии

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:48
Общество
Путин заявил, что российские власти помогут пострадавшим от лесных пожаров в Якутии
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 1 сентября. Российские власти сделают все необходимое, чтобы помочь всем пострадавшим в результате лесных пожаров в Якутии, заявил президент РФ Владимир Путин.

В День знаний глава российского государства прибыл во Владивосток. Там он общается с местными школьниками. В ходе выступления Владимир Путин затронул ряд актуальных вопросов. Часть из них посвящена истории, а также цифровизации. К тому же Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ликвидацией последствий лесных пожаров в одном из российских регионов.

Площадь лесных пожаров в Якутии снизилась. Волонтеры оказывают помощь не только местным жителям, но и зверям, оказавшим в огненной ловушке. В регион направлены добровольцы из Москвы. По прибытию в Якутию они развернули полевой госпиталь для животных.

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