Путин: большинство бюджетных мест распределят в пользу региональных вузов

Владивосток, 1 сентября. Правительство России намерено направлять регионам большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях.

Соответствующей информацией поделился президент России Владимир Путин в ходе проведения встречи со школьниками, которую глава государства организовал по случаю Дня знаний во время поездки во Владивосток, передает ТАСС.

«Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы», — резюмировал глава государства.

Президент России также поздравил учащихся и педагогов детского центра «Океан» с началом нового учебного года. Владимир Путин планирует не только пообщаться со школьниками, но и принять участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств». Их будут заключать компании, занимающиеся защитой детей в цифровой области.