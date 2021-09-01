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Путин: большинство бюджетных мест распределят в пользу региональных вузов

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:49
Общество
Путин: большинство бюджетных мест распределят в пользу региональных вузов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 1 сентября. Правительство России намерено направлять регионам большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях.

Соответствующей информацией поделился президент России Владимир Путин в ходе проведения встречи со школьниками, которую глава государства организовал по случаю Дня знаний во время поездки во Владивосток, передает ТАСС.

«Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы», — резюмировал глава государства.

Президент России также поздравил учащихся и педагогов детского центра «Океан» с началом нового учебного года. Владимир Путин планирует не только пообщаться со школьниками, но и принять участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств». Их будут заключать компании, занимающиеся защитой детей в цифровой области.

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