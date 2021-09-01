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Велосипедист Руслан Кузнецов выиграл паралимпийское золото

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:01
Спорт
Велосипедист Руслан Кузнецов выиграл паралимпийское золото
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 1 сентября. Россиянин Руслан Кузнецов первым финишировал в шоссейной велогонке на 79,2 километра в рамках летних Паралимпийских игр в Токио.

Руслан Кузнецов преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты и 35 секунд. Серебряным призером велосипедной гонки стал швейцарец Хайнц Фрей, который показал точно такое же время, как россиянин. Бронзовая медаль досталась австралийцу Вальтеру Аблингеру, финишировавшему со временем 2 часа 35 минут 06 секунд. Спортсмены выступали в категории Н3, где соревнуются люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Велосипедист начал заниматься спортом в 2015 году, за несколько лет он стал многократным чемпионом России и бронзовым призером Кубка мира. Свой путь в спорте начинал с лыж.

Еще одну золотую медаль для команды ПКР 1 сентября завоевала пловчиха Мария Павлова. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 100 метров брассом в категории SB7.

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