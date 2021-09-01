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Смоленский депутат пытался выломать дверь в квартиру своей девушки

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:39
Происшествия
Смоленский депутат пытался выломать дверь в квартиру своей девушки
pixabay.com

Смоленск, 1 сентября. Полицейские задержали депутата Смоленской области. Мужчина подозревается в дебоше на территории одного из жилых домов столицы региона.

По предварительным данным, парламентарий пытался выломать входную дверь в квартиру своей девушки, а также напал на свидетелей произошедшего и мать возлюбленной. В отделе полиции задержанный размахивал корочками депутата и вел себя агрессивно.

Правоохранительные органы на данный момент не давали официальных комментариев по поводу данной ситуации. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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задержание депутат смоленская область
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