Смоленский депутат пытался выломать дверь в квартиру своей девушки

Смоленск, 1 сентября. Полицейские задержали депутата Смоленской области. Мужчина подозревается в дебоше на территории одного из жилых домов столицы региона.

По предварительным данным, парламентарий пытался выломать входную дверь в квартиру своей девушки, а также напал на свидетелей произошедшего и мать возлюбленной. В отделе полиции задержанный размахивал корочками депутата и вел себя агрессивно.

Правоохранительные органы на данный момент не давали официальных комментариев по поводу данной ситуации. Обстоятельства инцидента устанавливаются.