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В лесах Владикавказа скрывается сбежавший со скотобойни буйвол

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:35
Происшествия
В лесах Владикавказа скрывается сбежавший со скотобойни буйвол
pixabay.com

Владикавказ, 1 сентября. Жители показали кадры с улиц города, по которым бежит бык. Животное ранее привезли на бойню, но оно вырвалось из грузовика.

Проживающие в городе люди рассказали, что засняли парнокопытное на улице Куйбышева. Оно не нанесло кому-либо вреда. Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии, узнав о произошедшем, провели проверку.

Позднее они пояснили, что не видят в действиях быка состава преступления. Также они предположили, что теперь животное может находиться в лесах, расположенных неподалеку от населенного пункта.

Президент Российского биологического общества Валерия Аверкиева ранее рассказала, что жители Северной Осетии и ряда других регионов часто обращаются к ним с просьбой о размещении медведей. Животные часто оказываются у людей в качестве подарка, но те впоследствии не могут содержать хищников.

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полиция владикавказ бык
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