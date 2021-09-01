В Sohu объяснили, как возможная война с Россией обрушит империю США

Пекин, 1 сентября. Вашингтон зарабатывает колоссальные суммы на войне, однако противостояние с Россией может положить конец процветанию США, уверены журналисты из Китая.

Вооруженный конфликт является наименее желанным развитием событий для подавляющего числа государств мира, однако это не относится к Соединенным Штатам, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи китайских аналитиков для портала Sohu. По их словам, война для Вашингтона является отличным источником дохода, ввиду чего американцы вновь и вновь разжигают конфликты на планете. Журналисты подсчитали и выяснили, что со времен Второй мировой США спровоцировали примерно две сотни войн за пределами своих территорий, однако экономика государства от этого лишь укрепляется.

Американский военный сектор проявляет особую изобретательность в ходе планирования различных кампаний, отметили авторы материала. Они подчеркнули, что противниками Соединенных Штатов всегда становятся слабые государства, не способные дать США достойный отпор. Американцы выбирают подобные страны, чтобы с легкостью захватить чужие природные ресурсы, объяснили эксперты.

«Эти маленькие страны богаты природными ресурсами и нефтью, и именно этими богатствами хотят завладеть Соединенные Штаты», — констатировали журналисты.

США используют один и тот же прием, вторгаясь в другие государства под предлогом «несения демократии», приводя в них к власти лояльные Вашингтону правительства, уточнили аналитики. После этого американские ставленники открывают Соединенным Штатам дорогу к природным ресурсам поверженных стран, за счет чего и богатеют США, присваивая эти богатства себе. Однако американцы могут заработать на войне далеко не со всеми странами, подчеркнули авторы статьи.

Одним из мощнейших американских оппонентов является Россия, напомнили китайские эксперты. По их словам, возможный вооруженный конфликт с Москвой не сможет обогатить Вашингтон, считают они. По словам журналистов, подобное противостояние наоборот может лишь полностью обанкротить Соединенные Штаты, обрушив американскую империю. В Sohu отметили, что Россия и США обладают ядерным вооружением, ввиду чего в войне между двумя государствами попросту не будет победителей.

Ранее американский аналитик Крис Осборн рассказал, как Запад может «победить Россию». По его словам, для этого Североатлантическому альянсу понадобится глобальная сеть, состоящая из истребителей пятого поколения F-35, которая якобы позволит сдержать «российскую агрессию».

Кроме того, руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новейший российский легкий истребитель Су-75 Checkmate станет достойным конкурентом американского F-35 и шведского Saab Gripen на международном оружейном рынке, сообщает телеканал «360».