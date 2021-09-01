Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 12:47
12:46
Экономика
Министр энергетики Украины указал на возможные проблемы национальной ГТС
12:46
Общество
Путин поблагодарил внимательного школьника за поправку в высказывании
12:44
Технологии
Систему распознавания лиц тестируют в Пермском государственном университете
12:41
Общество
Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата
12:38
Происшествия
Москвичке предъявлено обвинение в убийстве своей коллеги в детском лагере
12:38
Политика
Киев решил привлечь к постройке АЭС компанию-аутсайдера из США
12:37
Происшествия
Московский суд начал рассмотрение жалобы на приговор Ольге Мисик
12:36
Политика
Представитель администрации США озвучил детали переговоров Байдена с Зеленским
12:35
Происшествия
Прокуратура начала проверку после задержки рейса Архангельск — Петербург
12:34
Политика
МИД РФ: Россия, КНР, США и Пакистан проведут переговоры в Кабуле
Все новости

Бузова попросила поклонников помочь найти ее первого парня Алексея
Шоу-бизнес
Бузова попросила поклонников помочь найти ее первого парня Алексея
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 1 сентября. Звезда «Дома-2», поющая ведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Instagram снимком своего первого парня Алексея Крупицы, с которым встречалась в школе.

Артистка по-прежнему с теплотой вспоминает эти школьные годы. Бузова утверждает, что Алексей был «самым красивым и завидным парнем». Ребята учились в разных классах, но это не мешало им поддерживать отношения.

«В 2018 году я хотела его найти, но даже Андрей Малахов не смог это сделать. Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он, напишите, пожалуйста, моей команде», — попросила Бузова в Stories.

На опубликованном снимке юная Бузова в голубых джинсах и обтягивающей майке обнимается с парнем в сером классическом костюме. Видно, что школьница счастлива быть рядом с любимым, пишет «Вечерняя Москва».

В жизни Ольги Бузовой было не так много мужчин. Она четыре года состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, а затем встречалась с блогером Давидом Манукяном. Артистка безуспешно пыталась найти свою половинку на многочисленных романтических шоу.

Ранее ведущая откровенно рассказала о своих заработках и расходах. Оказалось, что ежемесячно Бузова тратит не менее 5 млн рублей. Деньги идут на творчество, зарплаты членам команды, а также на личные нужды.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бузова попросила поклонников помочь найти ее первого парня Алексея
бузова отношения бойфренд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru