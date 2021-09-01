Бузова попросила поклонников помочь найти ее первого парня Алексея

Москва, 1 сентября. Звезда «Дома-2», поющая ведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Instagram снимком своего первого парня Алексея Крупицы, с которым встречалась в школе.

Артистка по-прежнему с теплотой вспоминает эти школьные годы. Бузова утверждает, что Алексей был «самым красивым и завидным парнем». Ребята учились в разных классах, но это не мешало им поддерживать отношения.

«В 2018 году я хотела его найти, но даже Андрей Малахов не смог это сделать. Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он, напишите, пожалуйста, моей команде», — попросила Бузова в Stories.

На опубликованном снимке юная Бузова в голубых джинсах и обтягивающей майке обнимается с парнем в сером классическом костюме. Видно, что школьница счастлива быть рядом с любимым, пишет «Вечерняя Москва».

В жизни Ольги Бузовой было не так много мужчин. Она четыре года состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, а затем встречалась с блогером Давидом Манукяном. Артистка безуспешно пыталась найти свою половинку на многочисленных романтических шоу.

Ранее ведущая откровенно рассказала о своих заработках и расходах. Оказалось, что ежемесячно Бузова тратит не менее 5 млн рублей. Деньги идут на творчество, зарплаты членам команды, а также на личные нужды.