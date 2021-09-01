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Общество
Застройка левобережной зоны Ростова может стартовать до конца текущего года
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Застройка левобережной зоны Ростова может стартовать до конца текущего года
Общество
Застройка левобережной зоны Ростова может стартовать до конца текущего года
сайт администрации Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Согласно пилотному проекту по комплексному освоению территорий, застройка левобережной зоны может начаться уже в конце текущего года. Об этом сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников в процессе круглого стола на площадке «Эксперт Юг».

Как отметил градостроитель, инвесторы уже приступили к работе по планировке и межеванию территорий. Причем коснулся проект не только левобережной зоны, но и территории старого ростовского аэропорта. Эти две зоны должны стать примером всего градостроительного направления донской столицы на ближайшее время. 

Мельников заявил, что документация будет готова до конца года, после чего начнется фактическое освоение данных территорий. 

Ранее ФАН рассказывал, как губернатор Василий Голубев на совещании с городской администрацией по теме развития инфраструктуры призвал инвесторов обеспечивать густонаселенные районы Ростова в первую очередь школами, детскими садами и поликлиниками.

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застройка ростов на дону левобережная зона освоение территорий
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