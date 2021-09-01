Стремление вернуться к русским корням: зачем Украина хочет сменить название страны

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с ФАН рассказал, откуда у Украины возникло желание изменить название страны.

Напомним, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны на Русь-Украина.

«У них точно мерилом работы считается усталость. Я не думаю, что эта идея изначально задумывалась как реализуемая, им бы просто поговорить. Они допускают в информационное пространство всякую чушь, никто не собирается реализовывать эти бредни. Их устраивает сам факт того, что о них говорят», — рассказал собеседник агентства.

Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украина и является Русью, при этом Россия, по его словам, с «натяжкой» может претендовать на это наследие.

Кадр Вести.Ru /

Александр Дудчак отметил, что порыв прибавить к названию страны «Русь» — это возможное стремление вернуться к русским корням.

«Нынешняя история Украины, написанная бандитами при власти, ограничивается эпизодами. Они пытаются паразитировать на общей, единой истории большого народа, который жил от Балтики до Черного моря, и вычленять из нее фрагменты. Народ не путем геноцида восстанавливал свою власть, а все-таки нес культуру и в поздние времена строил школы и обучал людей. Общая история была благородная», — рассказал политолог.

Украина сейчас пытается исковеркать историю и присвоить себе подвиги России, не имея никаких на это оснований, подчеркнул Дудчак.

Ранее специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что Украина может дать США только обострение ситуации в Донбассе и Крыму. На саммите президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена Киев будет просить о финансовой и военной помощи.