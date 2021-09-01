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Педиатр Османов объяснил опасность вегетарианских диет для детей
Общество
Педиатр Османов объяснил опасность вегетарианских диет для детей
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Опасность для здоровья детей могут представлять диеты, которые исключают употребление углеводов, мяса и глютена, рассказал педиатр Исмаил Османов.

Учитывая условия климата в России, довольно сложно обеспечить правильное поступление железа в организм ребенка из растительных продуктов. Поэтому не стоит увлекаться вегетарианством, которое исключает углеводы, рассказал РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. Он напомнил, что источниками железа являются мясные продукты. Если же отказаться от рыбы, то в организме малыша может произойти нехватка йода.

«Исключение глютеновых продуктов без медицинских показаний может привести к недостаточности питания, дефициту витаминов группы В, а вслед за этим и к нарушению в работе нервной системы», — добавил он.

Ошибочным также является мнение, что как только ребенок начал есть за взрослым столом, в возрасте от полутора до двух лет, то в его рацион можно добавлять все. Пищеварительная система у малыша в это время еще не созрела и некоторые ферменты вырабатываются в минимальном количестве, объяснил Османов.

Правильное питание важно в любом возрасте. Оказалось, что высокое потребление некоторых питательных веществ снижает концентрацию негемового железа в мозге и улучшает память у пожилых людей, передает издание «Ридус».

Ранее выяснилось, что арбуз может оказать опасным для некоторых категорий людей. Употреблять его в ограниченном количестве следует людям с диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом или аденомой предстательной железы, рассказала врач Ольга Шарапова.

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