Политолог Валяев: Из-за Украины НАТО рискует потерять свой авторитет

Статус партнера расширенных возможностей НАТО, который имеет Украина, — это тот максимум, на который может рассчитывать Киев. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Военное сотрудничество

Американо-украинское соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства расширяет сотрудничество по Черному морю, кибербезопасности, разведке и разработке вооружений. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам Остина, среди целей документа — поддержка Киева и противостояние так называемой «российской агрессии». Как сообщил Зеленский, соглашение уже подписали.

Global Look Press / Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Как указал американский министр обороны, в Вашингтоне приветствуют желание Киева вступить в НАТО. Рамочное соглашение предусматривает «имплементацию реформ в оборонной сфере», необходимых для этого.

«Наша поддержка независимости Украины, [ее] территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима», — сказал он.

Украина хочет большего

Как отметил Евгений Валяев, оборонное партнерство Киева и Вашингтона после 2014 года поддерживается примерно на одном уровне. Нет повода утверждать, что сотрудничество перешло на следующую стадию. США устраивает нынешний формат взаимоотношений с Киевом. Украинская сторона хотела бы получить больше — новый статус для вступления в НАТО, увеличенные транши на перевооружение для сдерживания «российской агрессии» и репутационный статус важнейшей армии Европы.

«Любой пункт из этого списка мог бы сделать нынешнего украинского президента почти безоговорочным претендентом на победу на следующих выборах. Но Вашингтон, во-первых, не готов так помогать Владимиру Зеленскому, ведь Петр Порошенко как представитель «партии войны» более конкретный и агрессивный. Во-вторых, Вашингтон не хотел бы взваливать на себя дополнительные траты, ведь курс на снижение американских расходов в рамках НАТО, начатый при Дональде Трампе, поддерживается и Джо Байденом», — пояснил Евгений Валяев.

По его словам, статус партнера расширенных возможностей НАТО, который имеет Украина, — это тот максимум, на который может рассчитывать украинская сторона. Ранее у страны был статус члена-аспиранта НАТО. Эти статусы нужны руководству Североатлантического альянса для формирования орбиты стран, реальное членство в блоке которых по разным причинам невозможно. НАТО получает в союзники лояльные государства, которые соглашаются на односторонние реформы, при этом им не предоставляют гарантий о защите, которые имеют члены блока.

Разные взгляды

«У лидеров НАТО разные взгляды на расширение блока на постсоветском пространстве. Вашингтон, скорее, готов к вступлению Грузии и Украины в Альянс, а европейские лидеры в лице Франции и Германии, напротив, скорее, выступают против этого шага, так как он нарушит баланс в отношениях с Москвой. Членство Украины в НАТО может принести проблемы, так как при гипотетическом конфликте между Москвой и Киевом у руководства блока может не оказаться воли и единства, чтобы оказать поддержку своему молодому партнеру. А если этой помощи не последует, то НАТО потеряет свой авторитет. Нынешний статус Украины устраивает большинство сторон», — добавил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Ошибочно считать, что вступление в НАТО влечет за собой отказ страны-участницы от территориальных претензий. Вступление государств в Альянс не связано с наличием у кандидатов территориальных споров. Разногласие по Крыму между Москвой и Киевом не является преградой для Украины на пути в НАТО. Наличие территориальных споров означает, что потенциальный член Альянса находится в стадии высокой вероятности начала вооруженного конфликта. Руководство НАТО, напротив, стремится избегать ситуаций, когда им необходимо вмешиваться в реальные военные конфликты, уверен Евгений Валяев.

«Зеленский в обмен на «сдерживание России» должен просить у США в первую очередь не финансирования армии, а расширения инвестиционного сотрудничества. Зеленский часто говорит, что хотел бы привлекать американских инвесторов, но они не сильно спешат работать с Киевом. Не только из-за слабого рынка, высокой коррупции и слабого уровня защиты частной собственности, но из-за возможных рисков, если власть на Украине вдруг снова поменяется на более пророссийское. Американские инвестиции в украинскую экономику на сегодняшний день очень слабы», — рассказал Евгений Валяев.

Нет прогресса

Важны показатели международных рейтинговых агентств, индекс восприятия коррупции, индекс экономической свободы, кредитный рейтинг, оценка роста ВВП — все эти показатели учитывают американские инвесторы перед тем, как начать работать с конкретной страной. Украина не показывает с 2014 года ощутимого прогресса, чтобы говорить об улучшении инвестклимата. Байден же не является тем субъектом, который может заставить американский бизнес работать с Киевом, добавил политолог.

«Американский финансовый холдинг Morgan Stanley перед встречей Зеленского и Байдена опубликовал свои прогнозы по Украине. Аналитики на фоне низких темпов вакцинации ухудшили оценку роста ВВП на 2021 год. Также они обратили внимание на задержку финансирования со стороны МВФ. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее рекомендовала не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку можно легко потерять вложенные деньги», — считает Евгений Валяев.

Такой экономический фон не позволяет Зеленскому обсуждать с американским президентом ничего, кроме своего статуса «антиРоссии». Официальному Вашингтону не сложно в очередной раз заявить, что они считают ЛНР, ДНР и Крым украинскими территориями, что они поддерживают стремление Украины к независимости, что они хотят продолжать сотрудничество с Киевом во многих сферах, а не только по оборонной политике. Серьезных прорывов от этой встречи ждать точно не стоит, заключил Евгений Валяев.