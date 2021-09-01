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Эфир: К чему приведет инициатива Киева — Укрусь, Страна 404 или Окраина вместо Украины

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:03
Политика
Эфир: К чему приведет инициатива Киева — Укрусь, Страна 404 или Окраина вместо Украины
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

В среду, 1 сентября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого эксперты обсуждают очередную причуду украинских властей. В Киеве предложили переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы отобрать у России «бренд русских». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Зеленскому назвать Украину «Укрусь». 

Как отнесутся к такой причуде Киева граждане страны? Во сколько обойдется переименование страны украинцам? Насколько эффективны действия нынешних украинских властей, искореняющих все русское на Украине? Почему русские на Украине молча терпят издевательства и дискриминацию? Состоится ли анонсированная Киевом блокада Приднестровья? Что привезет из США Зеленский, кроме насмешек?
На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечают эксперты и политологи.

Напомним, в середине июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней российский президент указал на то, что русские и украинцы — это один народ, который искусственно разделили.

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