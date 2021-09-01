Управление административного контроля Ливии потребовало ускорить перестановки в ННК

Триполи, 1 сентября. Управление административного контроля Ливии (ACA) потребовало ускорить смену совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК). Соответствующее письмо направлено премьер-министру переходного правительства Абд аль-Хамиду Дабибе.

Заместитель секретаря АСА Саид Доу заявил, что министр нефти и газа Мухаммад Аун уже назначил нового главу ННК, который займет пост Мустафы Саналлы.

«Ряд ливийских депутатов потребовал смены совета директоров корпорации. Этот вопрос требует от вас ускорить принятие решения о формировании нового руководства в соответствии с действующими законами и постановлениями», — говорится в письме премьер-министру.

Глава Министерства нефти и газа Ливии ранее снял Мустафу Саналлу с поста председателя ННК. Причиной стало обвинение в превышении должностных полномочий и нарушении законодательства.

Чиновник проигнорировал постановление министра и отказался уходить в отставку. Он продолжает руководить корпорацией, находясь за границей.

Премьер-министр призвал Мухаммада Ауна и Мустафу Саналлу лично встретиться для урегулирования спорных моментов. Мероприятие намечено на воскресенье, 5 сентября.