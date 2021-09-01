СК сообщил о смерти пострадавшей при взрыве газа в жилом доме под Тверью

Тверь, 1 сентября. Женщина, пострадавшая в результате взрыва газа в жилом доме в городе Красный Холм Тверской области, умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.

ЧП произошло в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в Тверской области. В одной из квартир произошел взрыв газовоздушной смеси и обрушение стены в соседнем помещении, в результате чего пострадали два человека. Одна из госпитализированных скончалась в больнице.

СК начал расследование инцидента. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Тем временем самогонный аппарат взорвался в квартире дальневосточника, сообщает портал Deita. В результате ЧП пострадали женщина с ребенком, были повреждены соседние квартиры.