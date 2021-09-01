Россия приветствует заявление Байдена о прекращении навязывания демократии

Москва, 1 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров положительно высказался о намерении лидера США Джо Байдена прекратить вмешиваться в дела других стран.

Американский лидер Байден и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости перестать навязывать демократию западного образца иностранным партнерам. Российская сторона приветствует такую позицию, отметил Лавров в выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО.

Ранее глава Соединенных Штатов на фоне вывода войск из Афганистана объявил о завершении эпохи крупных военных операций. Джо Байден подчеркнул, что необходимо прекратить попытки переустройства других государств.