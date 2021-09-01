Путин призвал бороться с «болтунами», распространяющими мифы о блокаде Ленинграда

Владивосток, 1 сентября. Президент России считает необходимой борьбу с «болтунами», отрицающими необходимость освобождения оккупированного Ленинграда.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Ленинград был крайне важен, и что операция по его освобождению в ходе Великой Отечественной войны была необходима.

По этой причине, отметил президент, не надо позволять «болтунам» говорить обратное, так как без Ленинграда не было бы и самих «болтунов».

Глава государства добавил, что жертв может и стало бы меньше, если город оставили, однако о появлении на свет тех, кто критикует освобождение Ленинграда, не было бы и речи. Путин акцентировал на этом внимание во время встречи с учениками школы Всероссийского детского центра «Океан».