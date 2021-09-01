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Лариса Долина провожает единственную внучку в школу

Шоу-бизнес
Лариса Долина провожает единственную внучку в школу
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

В День знаний многие селебрити отправили своих детей и внуков в школу. Среди них и Лариса Долина, чья внучка Саша в этом году пошла в четвертый класс. Снимком наследницы артистка поделилась в своем Instagram. 

На фотографии милая девочка, которая, судя по фото, не очень рада, что ей нужно идти в школу. По крайней мере, выражение ее лица очень серьезное. Хотя, возможно, она пошла в бабушку. Ведь не секрет, что Лариса Долина всегда очень серьезна и так же относится к своему творчеству. 

«Вот такая у нас серьезная барышня в школу собралась… Даже не верится, что уже в четвертый класс. Как же быстро летит время. Пусть всем нашим детям учеба будет только в радость, чтобы школу они всегда вспоминали добрым словом. Вперед!» — подписала публикацию эстрадная певица.

Стоит отметить, что Саша — единственная внучка Ларисы Александровны. Ее родила Ангелина — дочь Долиной от первого брака с Анатолием Миончинским. При этом известно, что она запрещает бывшему супругу общаться и с Ангелиной, и с Александрой. 

С Ларисой Долиной Анатолий не общается уже около шести лет. Как ранее рассказывала Долина, ее дочь сама не хочет общения с отцом.

«Ты мне и папа, и мама», — говорила Лина звездной матери. 

Но женщина, конечно, не может заменить мужчину, поэтому, по словам Ларисы Долиной, есть отчим дочери Виктор, а сейчас помощь оказывает бывший супруг певицы Илья

Ранее сообщалось, что почти четверть опрошенных россиян в детстве радовалась первому сентября. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Долина провожает единственную внучку в школу
праздник 1 сентября день знаний лариса долина
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