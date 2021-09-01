Складной дисплей нового поколения представили в Samsung

Сеул, 1 сентября. Корпорация Samsung презентовала особенные складывающиеся дисплеи.

Инженеры Samsung создали дисплеи с возможностью складываться. Соответствующий ролик с функциями новых устройств опубликован компанией на площадке YouTube.

Представленная в ходе International Meeting for Information Displays в южнокорейской столице модель может делать сгибы в двух местах. Этого не могли представители линеек Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Дисплей на 7,2 дюйма можно складывать, после чего начинать работу только с одной из его частей. Помимо этого, девайс можно разложить полностью, чтобы воспользоваться преимуществами целикового экрана. Производитель, например, делает возможным одновременное использование нескольких приложений.

Также в Samsung продемонстрировали складной OLED-дисплей на 7,6 дюйма, который может функционировать при -20°С, причем экран не будет деформироваться. Согласно оценкам организации, гаджет обладает ресурсом в 30 тыс. складываний при пониженном температурном режиме.

Концерн Samsung по результатам II квартала текущего года занял первенство в сегменте поставок полупроводниковых элементов, вытеснив с лидерской позиции Intel.