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Комиссия из России проверит финскую военную базу на соответствие Венскому документу
Армия
Комиссия из России проверит финскую военную базу на соответствие Венскому документу
airforce.com  /  U.S. Air Force

Москва, 1 сентября. Инспекторы из России проверят финский военный объект на соответствие Венскому документу. О проверке рассказали в Национальном центре по уменьшению ядерной опасности.

Руководитель центра Сергей Рыжков в беседе с ТАСС рассказал, что в рамках принятого в 2011 году Венского документа специалисты посетят военный объект ВС Финляндии с целью инспекции. Проверка состоится 1 сентября и займет один день. Подобные визиты инспекция проводит для оценки и проверки информации о вооружениях.

«На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники», — добавил Рыжков.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был подписан 30 ноября 2011 года по итогам заседания ОБСЕ, посвященного сотрудничеству в области безопасности. Документ развивает и дополняет меры доверия, зафиксированные в Документе Стокгольмской конференции от 1986 года. В соответствии с документом страны-участницы ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о вооруженных силах, основных системах и планах в области обороны и данных о военных бюджетах.

Ранее финские журналисты обратили внимание на специфические учения сил Западного военного округа в Выборге, где военные испытывали транспортные мощности гражданских кораблей для переброски бронетехники.

Тренировка с участием гражданского флота прошла в преддверии учений «Запад-2021». Как передает телеканал «360», учения пройдут в ЗВО в качестве наглядной демонстрации боевого потенциала ВС РФ странам НАТО, которые активно наращивают военное присутствие у Калининградской области.

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Все новости / Армия / Комиссия из России проверит финскую военную базу на соответствие Венскому документу
финляндия вс рф рыжков
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