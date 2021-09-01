Самой старой спортсменке-пауэрлифтеру исполнилось 100 лет

Эдит Меруэй-Трэйна увлеклась пауэрлифтингом девять лет назад в возрасте 91 года. На занятия в спортзал ее пригласил давний знакомый, объяснивший американке, что заниматься этим спортом можно в любом возрасте.

«Я никогда раньше не слышало о пауэрлифтинге, понятия не имела, что в мире кто-то профессионально занимается поднятием тяжестей, но потом я узнала, что это не только развлечение, но и прекрасное средство поддержания моего тела в хорошей форме. Я всегда была относительно здоровой, но поднятие тяжестей улучшило мою физическую форму», — рассказала Эдит.

Постепенно женщина начала втягиваться, и вскоре стала участницей соревнований по пауэрлифтингу среди пожилых людей, а посещение тренажерного зала превратилось в любимую привычку.

«Сейчас мне 100 лет, и я могу поднимать много тяжелых вещей, и мне очень весело, когда я это делаю. Я полагала, что слишком стара для этого, но потом поняла, что нет. Это не только полезные упражнения, но и отличный вызов самой себе. Мне нравится иметь возможность сказать: «Да, я смогла сделать это». Поэтому я и начала заниматься», — поясняет Меруэй-Трэйна.

Недавно американке покорилась еще одна высота — ее вписали в Книгу рекордов Гиннесса как старейшую на земле спортсменку-тяжеловеса. Регистрация достижения стала лучшим подарком для Эдит на вековой юбилей.