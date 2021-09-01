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Укрусь, Страна 404 или Окраина вместо Украины: к чему приведут причуды Киева
Политика
Укрусь, Страна 404 или Окраина вместо Украины: к чему приведут причуды Киева
Федеральное агентство новостей  / 

Украину следует переименовать в Русь-Украину, чтобы отобрать у России «бренд русских», предложили в Киеве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Зеленскому назвать Украину «Укрусь».

Насколько эффективны действия нынешних украинских властей, искореняющих все русское на Украине? Зачем Западу антирусское государство Украина? Почему русские на Украине молча терпят издевательства и дискриминацию? Как должна называться современная Украина? Состоится ли анонсированная Киевом блокада Приднестровья? Что привезет из США Зеленский, кроме насмешек?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» ответят эксперты и политологи.

Эфир состоится в среду, 1 сентября, в 15:00.

Напомним, в середине июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней российский президент указал на то, что русские и украинцы — это один народ, который искусственно разделили.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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