Студент-первокурсник из Волгоградской области покорил Северный полюс

Волгоград, 1 сентября. Студент первого курса камышинского филиала Волгоградского государственного университета Леонид Ершов принял участие в арктической экспедиции.

Еще в 2020 году, учась в девятом классе, Ершов принял участие во всероссийском конкурсе, который организовал Росатом для талантливых детей. Он успешно преодолел все пять этапов конкурса и занял 13-е место среди более чем 3000 участников из всех регионов России, пишет «Волгоградская правда». Призом для победителей была арктическая экспедиция.

Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, экспедицию отложили на год. Поездка состоялась с 14 по 24 августа 2021 года. Экспедиция в Заполярье под названием «Экспедиция знаний: покори Северный полюс на ледоколе!» прошла на атомном ледоколе «50 лет Победы». Судно стартовало из Мурманска, затем полярники сделали остановку у Земли Франца-Иосифа, после чего атомоход дошел до Северного полюса, где ребята три часа гуляли по льдине.

Для студентов и школьников во время всего перехода читали лекции, проводили мастер-классы и разнообразные тематические конкурсы.

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