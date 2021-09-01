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Минобрнауки отреагирует на жалобы студентов об ущемлении прав из-за отказа привиться

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:50
Общество
Минобрнауки отреагирует на жалобы студентов об ущемлении прав из-за отказа привиться
wikipedia.org  /  Ivtorov/CC BY-SA 4.0

Москва, 1 сентября. Министерство науки и высшего образования России пообещало реагировать на обращения студентов по ущемлению прав из-за отказа от вакцинации.

Высшие учебные заведения обязаны обеспечить равные права учащимся независимо от наличия прививки от COVID-19, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ведомство будет реагировать на жалобы студентов.

Прививку от коронавируса сделали более 12% учеников российских вузов и свыше 45% сотрудников образовательных учреждений. Минобрнауки намерено проводить разъяснительную работу относительно реализации прививочной кампании против COVID-19 в России. В Москве вакцинацию от коронавируса прошли более 60% работников университетов.

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студенты минобрнауки вакцинация
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