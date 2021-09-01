Минобрнауки отреагирует на жалобы студентов об ущемлении прав из-за отказа привиться

Москва, 1 сентября. Министерство науки и высшего образования России пообещало реагировать на обращения студентов по ущемлению прав из-за отказа от вакцинации.

Высшие учебные заведения обязаны обеспечить равные права учащимся независимо от наличия прививки от COVID-19, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ведомство будет реагировать на жалобы студентов.

Прививку от коронавируса сделали более 12% учеников российских вузов и свыше 45% сотрудников образовательных учреждений. Минобрнауки намерено проводить разъяснительную работу относительно реализации прививочной кампании против COVID-19 в России. В Москве вакцинацию от коронавируса прошли более 60% работников университетов.