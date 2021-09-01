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Путин объяснил, почему США не удалось добиться успеха в Афганистане

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:00
Политика
Путин объяснил, почему США не удалось добиться успеха в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 1 сентября. Президент РФ оценил текущую обстановку в южноазиатском государстве.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки повлиять на обстановку со стороны не могут привести к успеху. По его мнению, в стране должны сформироваться определенные внутренние условия.

Глава государства отмечает, что Соединенным Штатам не удалось добиться желаемого результата в Кабуле несмотря на то, что американский контингент присутствовал на территории Афганистана 20 лет.

Деятельность США привела только к трагедиям без каких-либо результатов, подчеркнул Путин.

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