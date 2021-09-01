Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, обновленные рекорды и новый скандал

Очередной, восьмой, медальный день Паралимпиады-2020 проходит в Токио в среду, 1 сентября. Еще одно так нужное нам золото в копилку сборной России положил легкоатлет Андрей Вдовин в беге на 400 метров. Никита Прохоров завоевал серебряную медаль в толкании ядра. Бронзу добыли наши девушки в настольном теннисе и бегун Чермен Кобесов — на все той же дистанции 400 метров.

Что касается Вдовина — он не только завоевал золото, но и обновил собственный мировой рекорд 2019 года, придя к финишу с результатом 49,34 секунды. Серебро у американца Ника Мэйхью с результатом 50,26 секунды. Бронзу, как указано выше, увозит домой российский легкоатлет Чермен Кобесов (50,44 секунды).

В седьмой день Паралимпиады во вторник, 31 августа, россияне пополнили нашу медальную копилку 13 наградами, в том числе шестью золотыми, пятью серебряными и двумя бронзовыми медалями.

«Золотыми» стали пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов, Владимир Сотников (смешанная эстафета 4х100 метров вольным стилем), Андрей Николаев (400 метров вольным стилем), Валерия Шабалина (200 метров комплексным плаванием), легкоатлеты Антон Кулятин (бег на 1500 метров), Владимир Свиридов (толкание ядра) и Михаил Асташов (шоссейная велогонка с раздельным стартом).

Global Look Press / Kenjiro Matsuo/AFLO

Место России в медальном зачете

На 10 утра 1 сентября сборная России по-прежнему занимает почетное третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. У наших атлетов 78 наград: 26 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовые медали. Первым, никому не уступая, идет Китай — 136 наград (64-40-32), на втором месте Великобритания — 82 награды (29-23-30).

Напомним, из-за санкций российские паралимпийцы вынуждены выступать под аббревиатурой ПКР (Паралимпийский комитет России), без флага и гимна. Во время церемонии награждения наших спортсменов звучит фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.

Скандал с украинским атлетом

Очередной скандал из-за совместных фотографий с участием украинских спортсменов затронул Паралимпиаду, на которой их страна выступает вполне успешно. Украинский легкоатлет Игорь Цветов во время церемонии награждения отказался сфотографироваться вместе с российскими бегунами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. Ранее ФАН сообщал, что в беге на 100 метров Сафронов завоевал золотую медаль, установив мировой рекорд; Цветов стал вторым. Бронзу завоевал Калашян.

Prt Scr Telegram / @insiderUKR

Ранее на Украине буквально затравили прыгунью Ярославу Магучих, которая во время Олимпиады в Токио обнялась с завоевавшей золото россиянкой Марией Ласицкене. Этот трогательный момент попал на фото. Магучих даже вызвали для беседы в Минобороны Украины (она лейтенант ВСУ), и теперь, судя по всему, украинские спортсмены просто боятся публично проявлять человеческие чувства.

Паралимпийские игры проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Паралимиада-2020 началась после завершения Олимпийских игр, которые из-за пандемии COVID-19 были перенесены на год.